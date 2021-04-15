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В Іспанії знайшли унікальний сейф часів Римської імперії: що всередині
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Дерев'яний сейф, який за часів Римської імперії використовували для зберігання коштовностей, важливих документів і розкішного одягу, був виявлений під час археологічних розкопок в римському будинку 4 століття.
Як пише The History Blog, сейф був створений з дерева, покритого бронзою і іншими металами, і був в одній з кімнат розкішного будинку, який, ймовірно, постраждав від пожежі.
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Вперше його виявили в 1994 році під час розкопок в приміщенні будівлі. У той час стан оголених органічних останків був небезпечним, тому вирішили залишити їх на місці і максимально запобігти подальшому руйнуванню. Однак консервацію вдалося провести тільки на його поверхні, при тому, що сейф був у дуже поганому стані.
Дослідники пояснюють, що такі сейфи часто стояли в прийомних, де господар будинку приймав відвідувачів. Щоб уникнути пограбувань, його прикріплювали до стін або землі за допомогою залізних цвяхів. Часто вони були прикрашені обробленим металом.
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