Дослідники відновили 1800-річну кольчугу за допомогою технологій для відеоігор

Міжнародна команда дослідників хотіла зрозуміти, як на воїні, який був убитий 1800 років тому, сиділа його кольчуга. Їм допомогла технологія, створена для відеоігор.

Реконструювати звичайний одяг не складно: тканина еластична, м'яка і не така важка, як обладунки. А ось зрозуміти, як на воїнах сиділа кольчуга з тисяч маленьких металевих кілець – непросте завдання для вчених. Потрібно враховувати, як ланки впливають один на одного при різних рухах, як реагують на гравітацію, пише National Geographic.

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Завдання ускладнюється тим, що стародавні артефакти не можна поміряти – так їх легко пошкодити. "Якщо ми хочемо перевірити, як поводиться кольчуга на людях, потрібно придумувати інші рішення", – говорить Мартейн Війнховен, археолог з Університету Амстердама і співавтор недавнього дослідження.

Війнховен разом зі своїм колегою Олексієм Москвіним використовували змоделювали точну копію 1800-річної кольчуги одягли в неї віртуальний манекен. Потім програма показала, як між собою взаємодіють 20 000 кілець. Експеримент допоміг їм зрозуміти, як кольчужна броня буде виглядати і функціонувати на повністю одягненому воїнові в бою.

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