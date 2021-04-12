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Дослідники відновили 1800-річну кольчугу за допомогою технологій для відеоігор

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Дослідники відновили 1800-річну кольчугу за допомогою технологій для відеоігор - фото 1

Міжнародна команда дослідників хотіла зрозуміти, як на воїні, який був убитий 1800 років тому, сиділа його кольчуга. Їм допомогла технологія, створена для відеоігор.

Реконструювати звичайний одяг не складно: тканина еластична, м'яка і не така важка, як обладунки. А ось зрозуміти, як на воїнах сиділа кольчуга з тисяч маленьких металевих кілець – непросте завдання для вчених. Потрібно враховувати, як ланки впливають один на одного при різних рухах, як реагують на гравітацію, пише National Geographic.

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Завдання ускладнюється тим, що стародавні артефакти не можна поміряти – так їх легко пошкодити. "Якщо ми хочемо перевірити, як поводиться кольчуга на людях, потрібно придумувати інші рішення", – говорить Мартейн Війнховен, археолог з Університету Амстердама і співавтор недавнього дослідження.

Війнховен разом зі своїм колегою Олексієм Москвіним використовували змоделювали точну копію 1800-річної кольчуги одягли в неї віртуальний манекен. Потім програма показала, як між собою взаємодіють 20 000 кілець. Експеримент допоміг їм зрозуміти, як кольчужна броня буде виглядати і функціонувати на повністю одягненому воїнові в бою.

Дослідники відновили 1800-річну кольчугу за допомогою технологій для відеоігор - фото 455215
Дослідники відновили 1800-річну кольчугу за допомогою технологій для відеоігор - фото 455214

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