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В Іспанії знайшли кришталевий кинджал, якому 5 тисяч років: фотофакт

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Кинджал з гірського кришталю - фото 1
Кинджал з гірського кришталю / zmescience

В Іспанії в одній зі стародавніх гробниць Севільї археологи виявили кинджал з гірського кришталю, датований 3000 роком до н.е. Гірський кришталь в давнину символізував життєву силу, зв'язок з предками і його застосовували для проведення ритуалів та обрядів.

Кинджал, довжиною близько 22 см, був знайдений в гробниці Монтеліріо, яка була розкопана у 2007-2010 роках. Рукоятка і піхви кинджала були виготовлені зі слонової кістки.

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Поруч з кинджалом знайшли 25 поховань людей у саванах і з бурштиновими прикрасами. За словами вчених, в більшості випадків люди виготовляли ножі та кинджали з каменю, тому знайдений артефакт вважається особливо цінним.

У давнину гірський кришталь символізував життєву силу, зв'язок з предками і застосовувався для проведення ритуалів і обрядів.

В Іспанії знайшли кришталевий кинджал, якому 5 тисяч років: фотофакт - фото 444730

В Іспанії знайшли кришталевий кинджал, якому 5 тисяч років: фотофакт - фото 444731

В Іспанії знайшли кришталевий кинджал, якому 5 тисяч років: фотофакт - фото 444732

В Іспанії знайшли кришталевий кинджал, якому 5 тисяч років: фотофакт - фото 444733

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Джерело: zmescience
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