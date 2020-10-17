Bentley створили суперкар Flying Spur зі швидкістю до 318 км/год

Компанія Bentley розкрила подробиці суперкара Flying Spur, який за 4,1 секунди може розігнатися до 100 км/год!

Як пише офіційний сайт автовиробника, седан отримав чотирилітровий V8 на 550 к.с. і 770 Нм з можливістю відключення половини циліндрів.

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Що стосується зовнішнього оформлення, то новий Flying Spur V8 відрізняється від Flying Spur W12, тим, що замість двох овальних наконечників випускної системи у нього встановлені чотири. Крім того, за доплату можна замінити 20-дюймові диски 22-дюймовими.

Для салону доступні п'ять звичайних забарвлень, ще 10 можна вибрати в пакеті Colour Specification. Є ще й кілька двоколірних тем. У салоні встановлені столики з електроприводом, холодильник, планшети для задніх пасажирів. Також в новинці є адаптивна пневмопідвіска з активним придушенням кренів і повнокероване шасі.

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