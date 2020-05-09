В Іспанії запустили незвичайний театр: в чому його особливість

Лунає дзвінок, ви берете слухавку. На іншому кінці дроту слідчий доповідає вам останні новини про зникнення дівчини – справу, яку ви ведете разом. На десять хвилин ви стаєте персонажем драми по телефону – нового театрального проєкту, який з'явився в кінці квітня в Іспанії.

Teatroxteléfono ("Театрпотелефону") – ініціатива журналістки Мелані Вердер і літературознавця Єлени Монкайоли. Обидві працюють в інституті театру при Університеті Комплутенсе у Мадриді, найбільшому виші Іспанії.

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На карантині Мелані звернула увагу на книжку, яка лежала у неї вдома – "Казки по телефону" Джанні Родарі. Це збірка коротких казок; згідно з передмовою, їх розповідав по телефону своїй доньці рахівник Б'янкі з Варезе.

"Ми подумали: а як щодо театру по телефону?" – кажуть автори проєкту.

Вердер написала п'єсу Las uñas Kodak ("Нігті Kodak"), яка побудована на діалогах по телефону і розігрується в три дні. У перший день один з акторів у ролі слідчого дзвонить слухачеві (за сюжетом, своєму колезі) і розповідає про зникнення дівчини. В інші дні слухачеві дзвонять свідки у справі.

Завдання акторів – довести імпровізацію до потрібного фіналу. Слухач при цьому може бути активним учасником діалогу.

У першій постановці були зайняті 120 акторів, які погодилися брати участь у проєкті безоплатно. Зараз автори шукають фінансування, щоб у майбутньому платити професіоналам за гру по телефону – і підтримати тих, хто через кризу залишився без роботи.

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