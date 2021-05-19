В Іспанії запустили курс реабілітації для корупціонерів, які не можуть перестати красти

У дев'яти в'язницях Іспанії у березні стартував пілотний проєкт з реабілітації засуджених чиновників-корупціонерів, які не можуть перестати красти. Одинадцять місяців групової терапії повинні допомогти їм стати чесними людьми та знову вбудуватися у суспільство.

Як пише The New York Times, програму з 32 сеансів розробив тюремний психіатр Серхіо Руїс. За його словами, у науковій літературі практично немає нічого про реабілітацію білих комірців при тому, що вбивць психіатри "вивчали до нудоти".

Це цікаво: Футбольний клуб Аякс переплавив чемпіонський трофей: для чого він це зробив

Руїс провів власне дослідження та встановив: корупціонерам притаманний егоцентризм і нарцисизм, а ще у них є унікальна здатність створювати виключення з власних правил.

Хитромудрими способами злодійкуваті чиновники пояснюють свої вчинки тим, що вони приносять користь іншим людям, а не для себе самих. Психологи іноді називають цей механізм відчуженням моральної відповідальності (moral disengagement).

"Ми думаємо про цих людей, як про жорстокі, але це не так. У них така ж система цінностей, як і у звичайних громадян", – заявив Руїс.

Розроблений ним курс реабілітації повинен допомогти засудженим корупціонерам визнати свої недоліки, розвинути смирення та співчуття. У кінці колишніх чиновників чекає сесія "відновного правосуддя" (restorative justice), під час якої вони будуть просити вибачення у своїх жертв.



За допомогою психологів корупціонерів намагатимуться повернути до звичного життя / Фото Unsplash

Участь у програмі реабілітації добровільне. Воно може бути додатковим аргументом на користь засудженого, якщо він буде просити умовно-дострокове звільнення.

Відомо, що пройти реабілітацію погодилися Іньякі Урдангарін – засуджений за шахрайство зять короля Іспанії, бізнесмен Франциско Корреа на прізвисько Дон Віто – фігурант гучної справи про корупцію при держзакупівлях, а також нотаріус Карлос Альбукерке, який привласнив завдяки службовому становищу 400 тисяч євро. Імена інших учасників пілотного проєкту не розкриваються.

За словами Анхеля Луїса Ортіса, глави в'язниць Іспанії, рівень корупції у країні не вищий, ніж в інших європейських державах – 5% від усіх злочинів.

"Іспанію відрізняє бажання реабілітувати злочинців. Пропозиція стосується приблизно 2044 засуджених білих комірців", – сказав він.

Читайте також: В Ісландії виставили на продаж активний вулкан Фаградальсф'ядль