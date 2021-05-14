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Футбольний клуб Аякс переплавив чемпіонський трофей: для чого він це зробив
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Амстердамський футбольний клуб "Аякс" розплавив срібну салатницю, яка вручається за перемогу у чемпіонаті Нідерландів. З неї відлили 42 тисячі маленькі зірочки для всіх уболівальників, які не повернули сезонні абонементи, попри коронавірусні обмеження.
2 травня "Аякс" достроково став переможцем національного чемпіонату – у 35-е у своїй історії. Однак через коронавірусні обмеження 30 з 34 матчів турніру проводилися без глядачів. Тож вболівальники навіть не змогли відсвяткувати перемогу зі своєю командою, йдеться на сайті клубу.
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Тому в "Аяксі" вирішили буквально розділити чемпіонство з уболівальниками та роздати кожному з них шматочок трофея. Вага чемпіонської зірочки становить 3,45 грама, з них 0,06 грама – срібло салатниці, а решта – додатковий метал.
Зірочки, що отримали назву "Шматочок Аякса", разом з привітаннями та словами подяки клуб відправив усім власникам абонементів.
Вчинок "Аякса" підтримав Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB), який вручив клубу другу салатницю.
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