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Футбольний клуб Аякс переплавив чемпіонський трофей: для чого він це зробив

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Аякс зробив 42 тисячі зірок для своїх фанатів - фото 1
Аякс зробив 42 тисячі зірок для своїх фанатів

Амстердамський футбольний клуб "Аякс" розплавив срібну салатницю, яка вручається за перемогу у чемпіонаті Нідерландів. З неї відлили 42 тисячі маленькі зірочки для всіх уболівальників, які не повернули сезонні абонементи, попри коронавірусні обмеження.

2 травня "Аякс" достроково став переможцем національного чемпіонату – у 35-е у своїй історії. Однак через коронавірусні обмеження 30 з 34 матчів турніру проводилися без глядачів. Тож вболівальники навіть не змогли відсвяткувати перемогу зі своєю командою, йдеться на сайті клубу.

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Тому в "Аяксі" вирішили буквально розділити чемпіонство з уболівальниками та роздати кожному з них шматочок трофея. Вага чемпіонської зірочки становить 3,45 грама, з них 0,06 грама – срібло салатниці, а решта – додатковий метал.

Футбольний клуб Аякс переплавив чемпіонський трофей: для чого він це зробив - фото 459478

Зірочки, що отримали назву "Шматочок Аякса", разом з привітаннями та словами подяки клуб відправив усім власникам абонементів.

Вчинок "Аякса" підтримав Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB), який вручив клубу другу салатницю.

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