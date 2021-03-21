В Іспанії воротар врятував команду, забивши історичний гол на останній секунді: відео

Марокканський голкіпер "Севільї" Яссін Буну у 28-му турі чемпіонату Іспанії з футболу забив гол на 94-й хвилині і врятував свою команду від поразки. Дивіться на відео, як усе було.

Так, 29-річний воротар збірної Марокко у матчі проти "Вальядоліда" на останніх секундах прийшов до чужих воріт, щоб взяти участь в розіграші кутового. Після плутанини у штрафному м'яч відскочив до Буну і той лівою ногою з 7 метрів відправив його точно у ворота. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

І ще: Уболівальники розлютили Ліонеля Мессі, знімаючи його в автомобілі: відео

Яссін Буну став першим воротарем в історії "Севільї", який забив у поєдинку чемпіонату Іспанії. Після цієї нічиєї "Севілья" набрала 55 очок і залшилася на 5-му місці в Прімері.

Читайте також: Футболіста Тоттенгему кинула дівчина: у всьому винні комп'ютерні ігри