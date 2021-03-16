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Футболіста Тоттенгему кинула дівчина: у всьому винні комп'ютерні ігри
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Футболіст Тоттенгему Деле Аллі розійшовся зі своєю дівчиною. Фотомодель Рубі Мей кинула його через зловживання комп'ютерними іграми. Виявилося, Деле надто багато часу приділяв Fortnite.
Деле Аллі – півзахисник футбольного клубу "Тоттенгем", а також гравець національної збірної Англії. Але популярність Деле не завадила його Рубі Мей покинути його. Журналісти The Sun зв'язалися з друзями моделі, щоб з'ясувати причину розриву.
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Виявилося, що світовий футболіст значно більше часу проводив у матчах Fortnite, ніж зі своєю другою половиною. Вона вже покинула будинок Аллі – і тепер він залишився один у своєму маєтку за 2 мільйони євро. І, можливо, з горя ще більше грає в Fortnite.
До слова, захоплення Деле Аллі популярною "королівською битвою" саме по собі не новина. Про це було відомо ще у 2018 році. Але значно іронічніший тодішній коментар Рубі Мей, яка розчулювалася захопленням свого бойфренда та жартувала над тим, що той явно зловживає відеогрою: Деле Аллі міг провести за Fortnite цілу ніч.
Хто б міг подумати, який ефект матиме на стосунки пари це хобі через пару років.
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