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Футболіста Тоттенгему кинула дівчина: у всьому винні комп'ютерні ігри

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Деле Аллі надто багато часу проводив за Fortnite - фото 1
Деле Аллі надто багато часу проводив за Fortnite

Футболіст Тоттенгему Деле Аллі розійшовся зі своєю дівчиною. Фотомодель Рубі Мей кинула його через зловживання комп'ютерними іграми. Виявилося, Деле надто багато часу приділяв Fortnite.

Деле Аллі – півзахисник футбольного клубу "Тоттенгем", а також гравець національної збірної Англії. Але популярність Деле не завадила його Рубі Мей покинути його. Журналісти The Sun зв'язалися з друзями моделі, щоб з'ясувати причину розриву.

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Виявилося, що світовий футболіст значно більше часу проводив у матчах Fortnite, ніж зі своєю другою половиною. Вона вже покинула будинок Аллі – і тепер він залишився один у своєму маєтку за 2 мільйони євро. І, можливо, з горя ще більше грає в Fortnite.

До слова, захоплення Деле Аллі популярною "королівською битвою" саме по собі не новина. Про це було відомо ще у 2018 році. Але значно іронічніший тодішній коментар Рубі Мей, яка розчулювалася захопленням свого бойфренда та жартувала над тим, що той явно зловживає відеогрою: Деле Аллі міг провести за Fortnite цілу ніч.

Хто б міг подумати, який ефект матиме на стосунки пари це хобі через пару років.

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