Уболівальники розлютили Ліонеля Мессі, знімаючи його в автомобілі: відео

Капітан Барселони Ліонель Мессі проявив нестриманість, коли фанати знімали його в автомобілі.

У мережі з'явився ролик, як зірковий футболіст пред'являє претензії шанувальникам за настирливість. "Чому ви продовжуєте знімати одне й те ж, якщо вже робили це багато разів? По-вашому, це нормально? Досить", – сказав Ліонель, звертаючись до фанатів.

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Після цих слів шанувальники аргентинця відразу ж припинили зйомки, сказавши футболістові: "Вибач, Лео".

Мессі всю свою кар'єру провів в Барселоні, в складі якої забив 659 м'ячів у 766 матчах. Йому належить кілька рекордів у футболі, включаючи за кількістю виграних нагород найкращому футболістові світу – їх у аргентинця шість.

Messi has had enough.



“Why do you keep filming the same video if you have already done this many times? Do you think it’s normal doing the same everytime? Stop.” pic.twitter.com/FMqkbSCmTo — mx (@MessiMX10i) March 13, 2021

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