Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Уболівальники розлютили Ліонеля Мессі, знімаючи його в автомобілі: відео

  • 0
Ліонель Мессі - фото 1
Ліонель Мессі / instagram

Капітан Барселони Ліонель Мессі проявив нестриманість, коли фанати знімали його в автомобілі.

У мережі з'явився ролик, як зірковий футболіст пред'являє претензії шанувальникам за настирливість. "Чому ви продовжуєте знімати одне й те ж, якщо вже робили це багато разів? По-вашому, це нормально? Досить", – сказав Ліонель, звертаючись до фанатів.

І ще: Скільки уболівальників Реала виступили за повернення Роналду до клубу

Після цих слів шанувальники аргентинця відразу ж припинили зйомки, сказавши футболістові: "Вибач, Лео".

Мессі всю свою кар'єру провів в Барселоні, в складі якої забив 659 м'ячів у 766 матчах. Йому належить кілька рекордів у футболі, включаючи за кількістю виграних нагород найкращому футболістові світу – їх у аргентинця шість.

Читайте також: Футболіст імітував травму, вдаривши себе каменем в скроню: епічне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 330
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 14:53
  • 485
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2860409
Загрузка...
Новини