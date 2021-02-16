В Іспанії випустили чай зі смаками різних сценаріїв апокаліпсису

У Мадриді агентство Niiiiice запустило нову сатиричну чайну компанію, яка пропонує широкий вибір трав'яних настоїв для різних сценаріїв кінця світу.

Повідомляється, що це композиції на основі трав, які допоможуть пережити апокаліпсис, який би сценарій не чекав людство. Гасло у кампанії відповідне: "Насолоджуйтесь неминучим".

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Найактуальніше в лінійці – мікс Pandemic Chill з гармонійним поєднанням лимона і імбиру, що відсилає до пандемії коронавірусу. Також в асортименті є чаї з такими смаками:

Meteor Calm ("Метеоритний спокій") – з валеріаною і ромашкою;

Nuclear Detox ("Ядерний детокс") – з ваніллю і корицею;

Peace Invasion ("Мирне вторгнення") – з лавандою і гібіскусом;

Mint Wildfire ("М'ятна лісова пожежа") – з м'ятою і розмарином.

"Не варто страждати через метеорит, що перетинає атмосферу, – подивіться, які дивовижні кольори! Відчуйте себе усміхненими динозаврами в останній момент їхнього життя. Гігантські шершні з'їли вашого йоркшира? Не хвилюйтеся, їх поглине лісова пожежа, яка вже перекинулася на сад ваших сусідів, – він уже ніколи не буде таким милим. Нова ядерна війна, полярна відлига, цунамі і навіть амеби, що поїдають мозок, – все звучить як небесний хор, якщо в руках тепла чашка чаю", – рекламують свій чай в Niiiiice.

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