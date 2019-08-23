В Іспанії відкрили перший готель лише для жінок

У готелі проживатимуть лише жінки та дівчата

Готелі формату "women only" є в США, Німеччині, Великобританії, Єгипті, Індії. Тепер такий з'явився і в Іспанії. Як ви вже зрозуміли, в ньому можуть проживати винятково жінки.

Чотиризірковий готель Som Dona, що належить мережі Som Hotels, пропонує 39 номерів для жінок і дівчат 14+. Персонал готелю складається здебільшого з жінок.

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Появу готелю анонсували в минулому році. Президентка мережі Джоан Енрік Капела заявила тоді:

У час, коли зростають орієнтовані на жіночу аудиторію бізнес-тенденції, на нашому ринку виникла прогалина. Вже є спеціалізовані готелі тільки для дорослих, готелі для геїв і навіть готелі для веганів, проте в Іспанії все ще немає місця, де б обслуговували винятково жінок. І це попри зростання по всьому світу числа жіночих спортивних залів і майданчиків.

Som Dona пропонуватиме спеціальні пакети розміщення, присвячені детоксу, оздоровленню, фітнесу, знайомству для спілкування та вивченню пам'яток разом.

Переночувати в готелі коштує від € 100.

Готелі формату "women only" є в США, Німеччині, Великобританії, Єгипті, Індії, а на одному фінському острові для жінок зробили цілий курорт з йогом.

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