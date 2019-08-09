У Барселоні жінкам дозволили плавати топлес

Мерія Барселони після низки скарг на дискримінацію жінок в міських басейнах офіційно підтвердили, що вони можуть купатися топлес, так само, як це роблять чоловіки.

Як повідомляється, до цього в кожному спортивному центрі були різні правила і рекомендації з цього питання. У деяких басейнах дозволялося плавати на всій території без верхньої частини купальника, в деяких – тільки у відкритому басейні. На думку громадських організацій, це було формою дискримінації за статевою ознакою.

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Тепер жінки не зобов'язані прикривати груди у громадських басейнах Барселони

У зв'язку з цим Управління з боротьби з дискримінацією відправило в мерію доповідь, в якій сказано, що введення конкретних стандартів одягу для жінок – це обмеження їхньої свободи вибору і дискримінація за статевою ознакою. Разом з даними звітом мерія, у свою чергу, направила в 14 муніципальних центрів з басейном заклик не забороняти відвідувачкам купатися топлес і скасувати існуючі правила, які зобов'язують жінок прикривати груди.

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