Умілець запустив Apple CarPlay на Android-планшеті: відео

Свою автомобільну систему CarPlay Apple позиціонує винятково як функцію, доступну невеликій кількості сертифікованих пристроїв. Але одному ентузіасту все ж вдалося обійти обмеження компанії і "завести" CarPlay на своєму Android-планшеті.

У ролі дисплея для CarPlay був обраний планшет Amazon Fire 8 HD. Для запуску знадобився OTG-перехідник з microUSB на USB-A, перехідник Smart Link і попередньо встановлений додаток Autokit. Додатково необхідно увімкнути "Налагодження по USB" з розширеного меню Android-пристрої "Для розробників".

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Функціонує така зв'язка з будь-яким смартфоном або планшетом, на якому встановлена ​​версія Android 5.0 і новіше.

Щоправда, періодично спостерігаються проблеми з зависанням Siri або зникненням GPS-сигналу. Проте це – перший випадок запуску системи CarPlay без наявності оригінального головного пристрою.

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