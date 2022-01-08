В Іспанії усіх домашніх тварин прирівняли до членів сім'ї

Хай там що, але власники домашніх тварин ставляться до своїх улюбленців, як до повноцінних членів сім'ї. А в Іспанії тепер узаконили такі "відносини".

Так, Іспанія визнала домашніх вихованців розумними істотами та законними членами сім'ї і тепер у них буде ідентифікаційна карта, яка буде внесена до національної бази даних, пише El Pais.

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"Тварини в Іспанії більше не будуть мати статус об'єкта, їх не можна буде вилучити, залишити, погано з ними поводитися або розлучити їх з одним із власників у разі розлучення подружжя. При цьому зміни законодавства стосуються всіх тварин незалежно від того, домашні вони чи дикі", – сказано у повідомленні.

Тепер під час розлучень суд, як і з дітьми, вирішуватиме, кому краще дбати про улюбленця. Котик або собачка дістанеться тому, у кого краща фінансова спроможність. Також суди під час розлучення можуть обмежити батькам можливість бачити своїх дітей, якщо виявиться, що вони жорстоко поводилися зі своїми домашніми тваринами.

Домашніх вихованців також можна буде включати до заповітів. Якщо жоден зі спадкоємців не захоче стати опікуном тварини, його можуть передати третій особі для догляду та захисту.

Крім того, оновлене законодавство зазначає, що якщо хтось знайшов загублену тварину, її слід передати власнику або людині, яка її доглядає, якщо немає ознак, що тварину залишили спеціально або що з неї знущалися. У такому разі потрібно буде повідомити відповідні органи.

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