Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень Холостяк

Названі продукти, які усі помилково вважають корисними

  • 56
Йогурт - фото 1
Йогурт / pinterest

Виявляється, добре всім відомі корисні продукти абсолютно некорисні! Нутриціологиня Віра Паламарь на своїй сторінці в інстаграмі поділилася списком "здорових" продуктів, які насправді зовсім марні.

Магазинні фруктові йогурти

Такі йогурти містять сахарозу, а це – харчовий цукор, який складається з фруктози і глюкози. У таких йогуртах багато цукру. Також в них виробники додають ненатуральні добавки. Краще магазинний продукт замінити натуральними йогуртами, кефіром і, вже до свого смаку додати фрукти або ягоди, розповідає фахівчиня.

Це цікаво: Ці продукти не варто їсти холодними

Мюслі, пластівці і готові сніданки

Вони на 80% складаються з цукру і жирів, тому краще відмовитися від таких продуктів і, зробити домашню натуральну гранолу.

Солодощі з цукрозамінниками

Будьте впевнені, що всі ці продукти "без цукру" 100% з нього. Тому краще відмовитися від них, просто замінити цукерки сухофруктами, фруктами.

Каші швидкого приготування

Такі каші не можуть бути корисними, тому що нормальні, натуральні крупи не можуть готуватися 1 хвилину. Також в них дуже великий вміст цукру. Краще використовуйте тільки звичайні крупи, до яких самостійно можна додати будь-які фрукти і, ви точно будете впевнені в їх користі.

Названі продукти, які усі помилково вважають корисними - фото 457344

І ще: Чим замінити каву: 5 альтернативних напоїв, які також заряджають енергією

пропозиції партнерів
Новини