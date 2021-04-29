Названі продукти, які усі помилково вважають корисними

Виявляється, добре всім відомі корисні продукти абсолютно некорисні! Нутриціологиня Віра Паламарь на своїй сторінці в інстаграмі поділилася списком "здорових" продуктів, які насправді зовсім марні.

Магазинні фруктові йогурти

Такі йогурти містять сахарозу, а це – харчовий цукор, який складається з фруктози і глюкози. У таких йогуртах багато цукру. Також в них виробники додають ненатуральні добавки. Краще магазинний продукт замінити натуральними йогуртами, кефіром і, вже до свого смаку додати фрукти або ягоди, розповідає фахівчиня.

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Мюслі, пластівці і готові сніданки

Вони на 80% складаються з цукру і жирів, тому краще відмовитися від таких продуктів і, зробити домашню натуральну гранолу.

Солодощі з цукрозамінниками

Будьте впевнені, що всі ці продукти "без цукру" 100% з нього. Тому краще відмовитися від них, просто замінити цукерки сухофруктами, фруктами.

Каші швидкого приготування

Такі каші не можуть бути корисними, тому що нормальні, натуральні крупи не можуть готуватися 1 хвилину. Також в них дуже великий вміст цукру. Краще використовуйте тільки звичайні крупи, до яких самостійно можна додати будь-які фрукти і, ви точно будете впевнені в їх користі.

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