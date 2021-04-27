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5 вагомих причин щодня їсти зелень

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Весняна зелень - фото 1
Весняна зелень / pinterest

Сезон зелені офіційно відкритий. Якщо ви дбаєте про здорове харчування, то знаєте, що зелень – це справжня паличка-виручалочка!

Зелень має безліч переваг, якщо додавати її в їжу на постійній основі. Про це розповіла у інстаграмі нутриціологиня Надія Андрєєва.

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Абсолютно в будь-якій зелені міститься рекордна кількість вітамінів і мінералів. Всі їх і не перелічити. Це вітаміни А, В, С, К, РР, D, E, а також мінерали: кальцій, калій, залізо, фосфор, йод. Не скористатися цією унікальною можливістю і не додати більше корисних речовин у свою страву – це просто злочин!

Ось лише деякі корисні властивості зелені:

  • підтримує роботу печінки
  • є тонізуючим і м'яким сечогінним засобом, очищає кров і організм в цілому
  • м'яко позбавляє від каменів в нирках
  • усуває запори
  • допомагає очищати шкіру і позбавляє від вугрової висипки

Такий вражаючий склад зелені говорить сам за себе. Її регулярне вживання допомагає зміцнити імунітет і підвищити захисні сили організму. Науково доведено, що організм набагато активніше чинить опір вірусам та інфекціям, якщо в раціоні присутня свіжа зелень.

5 вагомих причин щодня їсти зелень - фото 457207

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