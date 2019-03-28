В Іспанії створили унікальну 3D-модель арабського меча

Вчені з Університету Валенсії змоделювали унікальний меч воєначальника Алі Атара, який загинув в 1483 році. Щоб графічно задокументувати унікальну зброю і зробити її відомою, дослідники з іспанського університету і компанії Ingheritag3D провели процес тривимірного оцифровування.

У квітні 1483 у віці 90 років Алі Атар, один з головних воєначальників короля Гранади Боабділа, бився до своєї смерті у битві при Лусені. Саме там у нього забрали його чудовий меч. Ця зброя покрита золотом, слоновою кісткою і дорогоцінними металами перейшла в руки християн, і після багатьох історичних мінливостей тепер зберігається і експонується в Музеї армії Толедо.

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3D-модель арабського меча

Спочатку дослідники сфотографували цей меч з багатьох сторін, використовуючи техніку, яка називається фотограмметрією. Потім вони перекрили всі зображення, намалювали контурні схеми філігранної рукоятки і згенерували тривимірну модель зброї.

Ці методи дають можливість оцінити відповідні твори в музеях і за їхніми межами, оскільки тривимірне моделювання підготовлено як для фахівців, які можуть віртуально маніпулювати твором, так і для суспільного телебачення і інтерактивного обміну через інтернет, – говорить інженер Марго Мелітон, співавтор роботи.

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