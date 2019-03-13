У мережі показали відео першого в світі ядерного вибуху

В інтернеті опублікували відреставроване відео з першого в світі випробування ядерної зброї Трініті, яке відбулося 16 липня 1945 року. Ролик опубліковано на каналі atomcentral в Youtube.

Показаний на відео вибух стався в 1945 році на полігоні Аламогордо в американському штаті Нью-Мексико. Його потужність була еквівалентна приблизно 21 кілотонн тротилу. У результаті вивільненої енергії вежа, що стояла неподалік, "зникла", а асфальт навколо неї розплавився практично до стану піску.

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Випробування проводилися в рамках Манхеттенського проекту США, під час якого були створені три атомні бомби. На тестуваннях Трініті підірвали снаряд під назвою Штучка, дві інші бомби цього типу – Малюк і Товстун – скинули на Хіросіму і Нагасакі.

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