У США створили "розумний" пістолет Glock

Американська компанія Radetec представила оснащену електронікою версію австрійського пістолета Glock.

Презентація "розумного" пістолета пройшла у Лас-Вегасі на виставці SHOT Show 2019. Зброя відрізняється затвором з OLED-дисплеєм, а також штовхачем патронів в магазині з датчиком положення. Завдяки цьому стрілок бачить на екрані, скільки патронів залишилося в магазині, чи вставлений магазин і чи розташований патрон у патроннику.

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Пістолетний затвор Smart Slide також оснащений модулем Bluetooth, який по бездротовому каналу з'єднується з штовхачем, точно обчислює кількість патронів, незважаючи на перезарядку зброї частково заповненим магазином. Також "розумний" Glock може передавати дані на смартфон, щоб стрілок і судді могли вести статистику.

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