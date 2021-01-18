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В Іспанії підрахували збитки через аномальний снігопад: фото

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Іспанія - фото 1
Іспанія / formosamultimedios

Іспанію в кінці минулого тижня накрив потужний шторм, який приніс найсильніші за останні 50 років снігопади. Одним з найбільш постраждалих став Мадрид.

Розмір завданих місту збитків оцінюється в майже у 1,4 млрд євро.

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Сильний снігопад викликав хаос: довелося закрити аеропорт, скасувати поїзди, а дороги були заблоковані. В результаті тисячі мандрівників не змогли дістатися вчасно до місця призначення. Як повідомляло агентство BBC, в результаті негоди по всій країні загинули щонайменше сім осіб, двоє з них в Мадриді.

Близько 500 осіб по всьому столичному регіону були змушені провести ніч у тимчасових притулках, в тому числі в спортивних центрах, після того, як потрапили в снігову пастку. У понеділок (11 січня) температура повітря в районах на схід від Мадрида впала до -25 ° С. Це була найхолодніша за 20 років ніч на Піренейському півострові.

В Іспанії підрахували збитки через аномальний снігопад: фото - фото 443669

В Іспанії підрахували збитки через аномальний снігопад: фото - фото 443670

В Іспанії підрахували збитки через аномальний снігопад: фото - фото 443671

В Іспанії підрахували збитки через аномальний снігопад: фото - фото 443672

В Іспанії підрахували збитки через аномальний снігопад: фото - фото 443673

В Іспанії підрахували збитки через аномальний снігопад: фото - фото 443674

В Іспанії підрахували збитки через аномальний снігопад: фото - фото 443675

В Іспанії підрахували збитки через аномальний снігопад: фото - фото 443676

В Іспанії підрахували збитки через аномальний снігопад: фото - фото 443677

В Іспанії підрахували збитки через аномальний снігопад: фото - фото 443678

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Джерело: formosamultimedios
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