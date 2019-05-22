В Іспанії переможниць чемпіонату по сквошу нагородили секс-іграшками

Серед призів, якими нагородили іспанських чемпіонок, виявилися набори для епіляції, електричні пилки для ніг і, ви будете вражені, вібратори. Такий чудернацький набір отримали переможниці чемпіонату по сквошу в Іспанії.

Зауважимо, що сумнівні призи отримали лише жінки, адже чоловікам дісталися лише спортивні трофеї.

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"Я здивувалася і обурилася", – розповіла журналістам El País переможниця чемпіонату Елісабет Садо.

Спортсменці 37 років, з них 15 вона професійно займається сквошем. Садо сім разів ставала чемпіонкою Іспанії, а одного разу піднялася на першу сходинку світового рейтингу.

За ці роки їй доводилося стикатися з нерівністю в спорті – отримувати зарплату нижчу, ніж у колег-чоловіків, тренуватися в гірших умовах. Садо підкреслює, що подібні випадки – "основа мачизму, що проникає в усі структури".

Хотілося б, щоб це ніколи більше не повторилося, і щоб люди усвідомлювали, що в спорті і близько немає рівності, про яку всі говорять, – зазначила спортсменка.

Клуб-організатор вибачився перед учасницями чемпіонату та назвав подію "неприйнятним". Скандал вже призвів до двох звільнень в клубі і одного – в регіональній федерації сквошу.

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