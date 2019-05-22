Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

В Іспанії переможниць чемпіонату по сквошу нагородили секс-іграшками

  • 27
Переможниці в Іспанії отримали вульгарні подарунки - фото 1
Переможниці в Іспанії отримали вульгарні подарунки

Серед призів, якими нагородили іспанських чемпіонок, виявилися набори для епіляції, електричні пилки для ніг і, ви будете вражені, вібратори. Такий чудернацький набір отримали переможниці чемпіонату по сквошу в Іспанії.

Зауважимо, що сумнівні призи отримали лише жінки, адже чоловікам дісталися лише спортивні трофеї.

І ще: Мовчазний протест: чому люди в мережі викладають фото з бананами

"Я здивувалася і обурилася", – розповіла журналістам El País переможниця чемпіонату Елісабет Садо.

Спортсменці 37 років, з них 15 вона професійно займається сквошем. Садо сім разів ставала чемпіонкою Іспанії, а одного разу піднялася на першу сходинку світового рейтингу.

За ці роки їй доводилося стикатися з нерівністю в спорті – отримувати зарплату нижчу, ніж у колег-чоловіків, тренуватися в гірших умовах. Садо підкреслює, що подібні випадки – "основа мачизму, що проникає в усі структури".

Такі подарунки отримали спортсменки - фото 329506

Хотілося б, щоб це ніколи більше не повторилося, і щоб люди усвідомлювали, що в спорті і близько немає рівності, про яку всі говорять, – зазначила спортсменка.

Клуб-організатор вибачився перед учасницями чемпіонату та назвав подію "неприйнятним". Скандал вже призвів до двох звільнень в клубі і одного – в регіональній федерації сквошу.

Читайте також: Звабливі дівчата в об'єктиві американки: фото (18+)

Джерело: La Voz de Asturias
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
  • 16 травня, 18:21
  • 301
Дункан Лоуренс – Arcade​: текст і переклад пісні переможця Євробачення 2019
  • 19 травня, 03:16
  • 544
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 696
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Україна Новини