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Мовчазний протест: чому люди в мережі викладають фото з бананами

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Ось чому люди викладають фотографії з бананами - фото 1
Ось чому люди викладають фотографії з бананами

27 квітня в Національному музеї у Варшаві прибрали з постійної колекції роботу польської художниці, феміністки та концептуалістки Наталії Лях-Ляхович. Під цензуру потрапила серія фотографій Consumer Art (1972), на яких дівчина їсть банан.

Керівник музею Єжи Міжелек вирішив прибрати ці роботи після того, як міністерство культури назвало їх надто сексуальними. Причина тому – скарга від відвідувачки з маленькою дитиною, яка визнала знімки недоречними.

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Цензурування роботи спричинило цілу акцію протесту, під час якої небайдужі любителі мистецтва влаштували флешмоб з поїдання бананів.

Мовчазний протест: чому люди в мережі викладають фото з бананами - фото 325234

Мовчазний протест: чому люди в мережі викладають фото з бананами - фото 325235

Мовчазний протест: чому люди в мережі викладають фото з бананами - фото 325236

Мовчазний протест: чому люди в мережі викладають фото з бананами - фото 325237

Мовчазний протест: чому люди в мережі викладають фото з бананами - фото 325238

Мовчазний протест: чому люди в мережі викладають фото з бананами - фото 325239

Мовчазний протест: чому люди в мережі викладають фото з бананами - фото 325240

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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