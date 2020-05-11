В Іспанії мінімум летальних випадків від COVID-19 за два місяці

В Іспанії за минулу добу від коронавірусу померли 123 людини, що є мінімальним показником за два місяці. Про це повідомили у МОЗ країни.

Загальна кількість померлих з початку поширення інфекції в країні досягла 26 744.

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Загальна кількість хворих досягла 227 436 (373 за добу). Одужали 137 139 пацієнтів (+973). В рамках пом'якшення карантину з 11 травня в Іспанії дозволили зустрічі з близькими, відкриваються з певними обмеженнями тераси кафе і барів, готелі, музеї.

Раніше Іспанія послабила карантин, люди вийшли на прогулянки. У дорослих є час на прогулянки з 6 до 10 і з 20 до 23 годин, дітям дозволили гуляти в полудень, а літнім людям пізнім ранком і раннього вечора.

Іспанія

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