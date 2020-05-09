У парку Сінгапуру собаки-роботи перевіряють дотримання соціальної дистанції

Робот-собака Spot від американської Boston Dynamics з 8 травня перевіряє, чи дотримуються люди безпечної відстані один від одного. Наразі він патрулює в одному з місцевих парків.

Попри пандемію COVID-19, у Сінгапурі не заборонили поодинокі прогулянки в парках або пробіжки. Втім, за людьми все ж наглядають, аби вони дотримувалися соціальної дистанції.

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Spot вимовляє для відвідувачів парку заздалегідь записане повідомлення: "Для вашої безпеки та безпеки оточуючих, будь ласка, відійдіть на відстань не менше метра".

Також робот нагадує про необхідність мити руки.

Робот може оцінити відстань між людьми, також у нього є камери, за допомогою яких відстежується кількість людей у парку.

Зазначимо, що в Сінгапурі, де живуть 5,7 мільйона людей, зареєстрували понад 22 тисячі випадків захворювання COVID-19. Це один з найвищих показників в Азії.

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