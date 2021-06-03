В Іспанії чоловіки-вчителі одягнули спідниці: навіщо вони це зробили

Восени минулого року 15-річного Мікеля Гомеса виключили зі школи та відправили до психолога через те, що він прийшов на заняття у спідниці. Після цього його вчитель математики Хосе Піньяс запустив флешмоб #LaRopaNoTieneGenero ("В одягу немає гендеру").

Як пише Daily Mail, Піньяс сфотографувався у спідниці біля дошки та розповів, що 20 років тому піддавався цькуванню через свою сексуальну орієнтацію. Це було в тій же школі, де він зараз працює.

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Хештег знову став популярним місяць тому. Вчителі Мануель Ортега та Борха Велакес змінили штани на спідниці, коли дізналися, що їх учня ображали через футболку з аніме-принтом.

"Школа, яка виховує повагу та толерантність. Одягайся як хочеш. Ми приєднуємося до ініціативи", – написав Веласкес у твіттері.

Ортега і Веласкес вважають, що учні стали більш терпимими після того, як вони стали носити спідниці. Цей результат вчителі називають лише верхівкою айсберга і заявляють, що школа повинна ще більше заохочувати повагу та толерантність.

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