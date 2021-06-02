У Бельгії юрист знайшов на офіційному сайті з законами рецепт страви зі спаржі

На офіційному порталі Moniteur Belge, де публікуються прийняті у Бельгії закони й укази, виявили поетапний рецепт гратена зі спаржі. Ну що ж, гайда разом з нами готувати страву, яка дивним чином потрапила на сайт з законами.

Як повідомляє BBC, юрист Морган Моллер знайшов рецепт в оновленому розділі сайту, присвяченому медичним препаратам. За словами бельгійських юристів, цей інцидент досить дивний, оскільки складно зрозуміти, як кулінарний рецепт міг помилково виявитися на Moniteur Belge.

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"Мені часто кажуть, що Moniteur Belge марний. Але там ви знайдете все: закони, постанови, рецепти, що завгодно", – жартує Моллер у твіттері.

Ik heb het gehad met mensen die zeggen dat het Belgisch Staatsblad nutteloos is. Je vindt er alles : wetten, besluiten, recepten om te koken, noem maar op.



Eerlijk : in mijn juridische carriere deze hilariteit nog niet vaak tegengekomen. pic.twitter.com/VKR9rJOg6Z — Morgan G. Moller (@morganmoller) May 28, 2021

Рецепт уже видалили з офіційного бельгійського сайту, але він аналогічний тексту методу приготування гратена з сайту Marmiton.

Рецепт приготування гратена зі спаржі

Розігрійте духовку до 250°, термостат на 8-9. Промийте й очистьте спаржу. Потім варіть її близько 30 хвилин у великій кількості підсоленої води (три чайні ложки солі). В іншій каструлі доведіть до кипіння вершки й додайте томатну пасту, а потім – трохи паприки, солі та перцю. Змастіть деко для випікання маслом, викладіть туди спаржу, залийте її отриманим соусом і зверху додайте сир канталь. Випікайте у духовці при 230° 15-20 хвилин, термостат на 7-8. Смачного!

Підозрюємо, якщо наше законодавство вивчити, то й не таке можна виявити.

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