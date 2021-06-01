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11-річна дівчинка з Таїланду влаштовує концерти у зоопарку: милі відео
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У Таїланді 11-річна дівчинка, котру звуть Сеенлада Супат щотижня грає на синтезаторі для мешканців зоопарку на південному сході Бангкока. При цьому по клавішах музичного інструменту нерідко ходять цікаві лемури.
Своїми виступами Супат хоче полегшити самоту зебр, сурикатів, гіпопотамів й інших мешканців зоопарку, пише Huff Post.
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Як їй здається, тваринам не вистачає спілкування з людьми через суворі антикоронавірусні обмеження. А ще таким чином дівчинка намагається перебороти страх публічних виступів.
Іноді тварини підходять зовсім близько і навіть заважають грати, але їй це навіть подобається – виходить, звірі грають разом з нею. В адміністрації зоопарку стверджують, що музика добре впливає на настрій тварин – одним вона дійсно подобається, а іншим вона здається щонайменше цікавою.
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