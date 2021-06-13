В Іспанії чоловік виграв у лотерею та придбав будинок: чому його затримала поліція

В Іспанії 52-річний чоловік купив будинок на лотерейний виграш. Незабаром після цього його заарештували. Виявилося, до цього він вкрав сумку з грішми та лотерейним білетом, який і приніс йому джекпот.

Як пише Euro Weekly News Spain, за даними поліції, мешканець Іспанії родом з Перу скоїв крадіжку в місті Новельда 19 грудня 2020 року. Повідомляється, що крадіжка сталася у ресторані. Чоловік вкрав сумку, в якій були 950 євро готівкою, а також білет на різдвяний розіграш лотереї Ель-Гордо.

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Усього через кілька днів після крадіжки зловмисник виграв другий за величиною приз лотереї – 125 тисяч євро.

Жінка, у якої викрали сумку, у той же день звернулася в поліцію. Коли вона зрозуміла, що злодієві швидше за все дістався і лотерейний виграш, 22 грудня жінка звернулася зі скаргою до місцевих органів влади.



Як виявилося, чоловік займається крадіжками не перший раз

Зловмисника затримали 31 травня в Альзіре неподалік від Валенсії. Поліцейські також з'ясували, що викрадач сумочки з лотерейним білетом далеко не вперше скоює подібні злочини.

Зараз 52-річний чоловік перебуває під слідством. Поки що суд відпустив його під заставу.

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