У Британії пенсіонер зірвав куш у лотерею, бо забув окуляри

80-річний британець Денис Фосс і його 75-річна дружина Енн щотижня купували лотерейний білет. Умова: числа в ньому мали збігатися з днями народження їхніх родичів. Але один випадок змінив їхнє життя, збагативши подружжя.

16 березня чоловік забув окуляри й виграв £ 116 тисяч. Про це повідомляє BBC.

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Фосс не зміг підібрати білет зі звичними числами та попросив касирку вибрати квиток Lucky Dip – з випадково згенерованими комбінаціями цифр. У виграшному білеті співпали 5 основних чисел і одне число "щасливої ​​зірки".

"Того вечора я сказав своїй дружині, що я відчуваю: ми виграємо по-крупному", – поділився Денис. Про виграш пара дізналася наступного дня.

За словами Енн, пара влаштує велику сімейну вечірку та відсвяткує перемогу, коли пройде "жахлива пандемія" й буде безпечно. Вони планують витратити гроші на ремонт будинку та саду. Ще вони хочуть купити телевізор, плиту і матрац, але більшу частину виграшу вони віддадуть донькам і онукам.

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