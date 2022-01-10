У Книзі Гіннеса відмовилися фіксувати небезпечний рекорд: у чому полягає трюк

Книга рекордів Гіннесса відмовилася моніторити претендентів на те, щоб побити рекорд американця Джекі Біббі. Усе через надто високий рівень небезпеки. Йдеться про утримання у роті 13 надзвичайно отруйних змій.

Про те, що книга рекордів більше не стежитиме за небезпечним трюком Джекі Біббі, представники організації повідомили на своїй сторінці у Twitter.

І ще: У фотопастку американця потрапив "інопланетянин": чоловік показав знімок у мережі

Джекі Біббі мешкає в штаті Техас. Вже понад 40 років він дивує світ своїми "стосунками" зі зміями. Він засовує їх у рот, приймає з ними ванну, кладе їх до себе в спальний мішок, обмотує ними шию та голову. При цьому техасець, як правило, вибирає гримучих змій, які вважаються особливо отруйними та небезпечними. Місцеві називають його Людиною-змією з Техасу. А його шоу завжди мають грандіозний успіх як у рідному штаті, так і за межами США.





Jackie Bibby once held 11 rattlesnakes in his mouth at once pic.twitter.com/YTMGPnnUBj — Guinness World Records (@GWR) December 7, 2021

Почавши виступати у кінці 1960-х, він близько десятка разів атакував змій, і деякі з укусів були досить небезпечними. Якось гримуча змія вкусила його в ногу настільки сильно, що лікарям довелося ампутувати її по коліно, і Джекі отримав замість ноги протез.

Біббі уже 9 разів ставив різноманітні світові рекорди. Серед найвидатніших – він 45 хвилин просидів у ванній, в якій також були 195 гримучих змій. "Моє завдання полягає в тому, щоб бути повільним. Різкий рух лякає гримучу змію. Якщо ж рухаєшся дуже повільно і дуже плавно, то їх, схоже, це не турбує", – пояснив Біббі.

Зупинятись на досягнутому він не збирається, оскільки шоу зі зміями залишаються його основним джерелом доходу. На запитання, чи не боїться він померти від укусу змії, американець іронічно відповідає, що займається цим уже стільки років і все ще живий.

У Книзі рекордів Гіннеса записано п'ять рекордів, які належать Джекі Біббі:

Утримав у роті найбільше гримучих змій (13 гримучих змій);

Лежав у ванні з найбільшою кількістю змій (195 гримучих змій);

Лежав у спальнику з найбільшою кількістю гримучих змій (109 гримучих змій);

Знищив 10 гримучих змій за найкоротший час (17,11 секунди);

Заліз у спальний мішок з найбільшою кількістю гримучих змій (24 гримучих змій).

Читайте також: Дикий лось вдерся до жінки у ванну кімнату: курйозне відео