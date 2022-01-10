У Чорнобилі фотограф зняв пару рідкісних великих птахів

Раз у раз у мережу потрапляють знімки диких тварин з фотопасток, які розставлені у Чорнобильському заповіднику. На цей раз фотограф підловив двох найбільших птахів у цій місцевості.

Так, на Facebook-сторінці заповідника опублікували фото самки та самця орлана білохвостого. Цих дорослих птахів вдалося сфотографувати у Чорнобилі під час зимового моніторингу чисельності цього виду.

І ще: У Чорнобиль прийшла зима: на фото показали засніжену зону відчуження

Протягом 28-29 грудня працівники нарахували 11 орланів. Такий низький показник свідчить, що багато хижих птахів у цей час відправилися зимували на південь. Крім того, фахівці не могли порахувати всіх орланів-білохвостів заповідника, оскільки його територія дуже велика.

Орлан-білохвіст – найбільший птах, який зустрічається на території Чорнобильського заповідника. Гніздиться у старих ділянках лісу біля великих водойм – озер, річок. На заповідній території проживає щонайменше 15 пар орланів.

Читайте також: На відео показали, як річковий хижак розважається у Чорнобилі