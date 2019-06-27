Принц Вільям вразив сміливою заявою про своїх синів

Принц Вільям відвідав благодійну ЛГБТ-організацію Akt, яка дає притулок тим, хто залишився без оселі через свою сексуальну орієнтацію. Під час візиту герцога Кембриджського запитали, як би він відреагував, якби його діти зізналися в гомосексуальності.

Відповідь принца Вільяма вразила всіх своєю відкритістю та дипломатичністю.

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Ми не замислюємось над цим, поки не стаємо батьками. Для мене це, звичайно ж, цілком нормально, – зауважив принц Вільям.

Також він додав, що стурбований тим, як до цього поставиться суспільство.

Ми з Кетрін багато говорили про це. Мене турбує не те, що вони можуть бути геями, а те, як на це будуть реагувати інші, той тиск, з яким діти зіштовхнуться, – додав він.

Принца Вільяма не лякає те, що його сини можуть стати геями

Крім того, Вільям пригадав нещодавній випадок у лондонському автобусі, коли двоє гомофобів напали на пару лесбіянок, побили їх і пограбували. Для герцога Кембридського те, що сталося було справжнім шоком.

"Я б хотів, щоб ми жили у світі, де всі ставляться спокійно, як до норми. Це те, що мене хвилює, враховуючи стан моєї сім'ї", – підкреслив принц Вільям.

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