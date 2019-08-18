У столиці Катару дорогу пофарбували в синій колір: фотофакт

У Катарі пофарбували дорогу у синій колір

У Катарі перефарбували одну з доріг столиці Дохи в синій колір, щоб знизити температуру асфальту. Експеримент триватиме 18 місяців.

За словами інженера Саада аль-Досарі, зазвичай температура чорного асфальту перевищує на 20 градусів температуру повітря, адже чорний колір абсорбує і випромінює тепло. Зате синій колір температуру може знизити, і він також вважається кращим для людського ока.

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"Управління по виконанню громадських робіт здійснює пілотний проєкт з японською компанією з перефарбування однієї з вулиць Дохи в синій колір, щоб знизити температуру асфальту на 15-20 градусів Цельсія", – йдеться в повідомленні.

Після експерименту, який триватиме 18 місяців, експерти вирішать, чи варто розширювати проєкт на інші вулиці столиці Катару.

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