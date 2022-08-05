В Ісландії почалося виверження вулкана: рідкісні кадри від очевидців-екстремалів

В Ісландії почалося виверження вулкана Фаґрадальсф'ятль, що на півострові Рейк'янесскагі. Але розпечена магма та отруйний газ не став перешкодою для екстремалів, яким вдалося зняти рідкісні кадри.

Як пише Visir.is, востаннє цей вулкан вивергався ще у вересні 2021 року. Він розташований за 30 кілометрів на південний захід від столиці Рейк'явіка.

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За словами вулканолога Торвальда Лінклейтера, виверження було невелике. Тріщина утворилася на північному заході гори і тягнеться на північ вздовж схилу, при цьому шлейф магми становить приблизно 10-15 метрів. Тим часом у поліції порекомендували громадськості триматися якомога далі від місця події.

І хоча місцева влада просить утриматися туристів та місцевих жителів від перебування поблизу гори, деякі безстрашні очевидці впритул підійшли до вулкана, щоб спостерігати за потоком лави та зняти це на відео. У мережі юзери вже публікують кадри виверження.

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