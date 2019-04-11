В Ірландії запускають тур по Грі престолів

Тур по Грі престолів запустять у 2020 році

Компанія HBO оголосила про запуск туру Game of Thrones Studio у Північній Ірландії у 2020 році. Туристам запропонують побувати в місцях між Белфастом і Дубліном, які послужили фоном для вигаданого світу HBO.

Тут, зокрема, знімали родовий замок Старків Вінтерфелл, замок Грейджоя Пайк, замок Ріверранів Таллі і печеру триокого Ворона. HBO перетворює ці локації на нову туристичну визначну пам'ятку.

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У приміщеннях розмістять костюми й оригінальний реквізит всесвіту Game of Thrones. Над експонатами будуть працювати художники, які створювали декорації проекту. Творці туру обіцяють, що шанувальники серіалу зможуть пережити ключові моменти з "Ігри престолів". Щоправда, подробиці вони поки тримають в секреті.

Деякі з найбільш знакових сцен з "Ігри престолів" були зняті на Linen Mill Studios. У шанувальників скоро буде можливість відвідати та побачити роботу неймовірної команди шоу в комфортній музейній атмосфері, – повідомив Джефф Пітерс, віце-президент HBO з ліцензування.

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