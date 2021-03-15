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В Ірландії вперше помітили моржа: тварина перетнула Атлантику, заснувши на айсбергу
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Біля берегів острова Валентія п'ятирічна дівчинка під час прогулянки з батьком помітила моржа. Це перший задокументований випадок появи цього морського ссавця в Ірландії.
Біолог і директор місцевого океанаріума Кевін Фланнері вважає, що морж перетнув Атлантичний океан, заснувши на айсбергу – з цими ластоногими таке часто буває.
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"Спочатку я подумав, що це тюлень, а потім ми побачили бивні. Він нібито стрибнув на камені менш ніж в 50 метрах від нас. Він був масивним: розміром з бика або корову. Морж пішов на деякий час, а потім знову повернувся на скелі. У якийсь момент він махнув плавником, ніби дав нам п'ять", – розповів Алан Хуліхан, який гуляв у той день на березі з дочкою.
За словами Фланнері, морж виглядає голодним і втомленим. Біолог попросив місцевих жителів не турбувати тварину, щоб вона набралася сил. Вчений вважає, що морж спробує повернутися в Арктику.
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