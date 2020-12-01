В Ірландії випустили віскі, футляр з якого можна перетворити у годівницю для птахів: фото

Ірландський виробник віскі Redbreast оголосив про нове глобальне партнерство з Bird Life International. У рамках співпраці з організацією по збереженню птахів було випущено лімітовану серію напою в футлярах-годівницях.

Відзначається, що таким чином бренд віскі Redbreast має намір підтримати птахів в зимовий час. Також 15 євро c кожної проданої пляшки обмеженого випуску будуть пожертвувані на користь Bird Life International.

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Віскі Redbreast 12 Year Old доступне для покупки на сайті Redbreast за 60 євро (71 долар США). Футляр з пляшки можна зняти, наповнити кормом для птахів і повісити на вулиці.

Всього планується випустити дві тисячі пляшок, але продавати їх будуть виключно за попереднім замовленням і не більше однієї в руки.

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