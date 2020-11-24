Ідеальний подарунок до Різдва: Єлизавета II випустила джин

Королева Єлизавета II випустила джин, до складу якого увійшли рослини та трави, зібрані на території її резиденції Сандрінгем. Яким буде джин на смак, а також його ціна дізнаєтеся на Радіо МАКСИМУМ!

Серед особливих рослин і трав, які увійшли до "королівського" джину, є листя мирта та китайська хурма.

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Сам же напій виготовлений лімітованим тиражем у графстві Норфолк й описується як "ідеальний подарунок до Різдва".

Вартість пляшки Sandringham Celebration Gin становить 50 фунтів стерлінгів (близько 1890 гривень).

Нагадаємо, у липні королева Великобританії запустила продажу джина з травами з околиць Букінгемського палацу, а потім власний джин представив принц Чарльз. До його складу увійшли рослини з саду принца Уельського в маєтку Хайгроув: розмарин, лимонна вербена і чебрець.

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