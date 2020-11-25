На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У США чоловік купив пиво і залишив 3 тисячі доларів чайових
-
- 10
Один з відвідувачів ресторану в Клівленді (штат Огайо) дізнався про вимушене закриття закладу в зв'язку з пандемією і підтримав його щедрими чайовими. Про це розповів у Facebook власник ресторану Брендан Рінг.
За словами офіціанта, чоловік замовив тільки пиво за сім доларів, а після того, як він пішов, то працівник закладу виявив на столі ще 3000 доларів.
І ще: У США випустили ігрову приставку, яка охолоджує пиво: фото
Співробітники наздогнали відвідувача, але той сказав, що не помилився і що він хотів би знову прийти, коли заклад знову відкриється.
Брендан Рінг вирішив не розголошувати ім'я клієнта, але підкреслив, що весь персонал ресторану дуже вдячний йому за цей неймовірно добрий і величний жест.
Читайте також: Вчені створили безпомилковий спосіб визначити справжність вина
-
12:47У США чоловік купив пиво і залишив 3 тисячі доларів чайових
-
12:19Гороскоп на грудень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
11:51Патчі під очі: як часто ними можна користуватись
-
11:18Яким знакам Зодіаку 25 листопада варто приділити увагу стосункам
-
10:52Бебі бос 2: з'явився трейлер нового мультфільму
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:21Володарка найвідоміших сідниць показала гарячі фото у латексі
-
09:51Погода в Україні 25 листопада: точний прогноз по містах
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 листопада
-
08:50У мережі показали таємне місце у літаку для відпочинку пілотів: відео
-
08:29Яєчня в авокадо: швидкий рецепт смачного і корисного сніданку
-
07:59Катерина Кухар в пікантному наряді підкорила мережу витонченими формами
-
07:30Україна піднялася у світовому рейтингу якості доріг
-
07:12Учені довели, що вік не заважає успішному схудненню
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 24 листопада
-
21:55Три основні помилки при виборі освітлення для квартири
-
21:43Абсолютний рекорд: MacBook Air з процесором M1 набрав понад мільйон балів в AnTuTu
-
21:25ДИНАМО ▶ БАРСЕЛОНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
21:18Чому робота з дому може стати причиною появи болю в горлі
-
21:0725 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Паштет з курячої печінки: як приготувати смачнющу закуску
-
20:44YouTube об'єднав тисячі каверів на пісню Bad Guy Біллі Айліш у безкінечний трек
-
20:33Електрокар Tesla Model X ентузіастам вдалося "зламати" за кілька хвилин: відео
-
20:22YouTube додасть рекламу у всіх роликах без винятків
-
20:15ТОП-9 найпоширеніших помилок у стосунках
-
12:19Гороскоп на грудень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 листопада
-
07:30Україна піднялася у світовому рейтингу якості доріг
- 24 листопада
-
20:15ТОП-9 найпоширеніших помилок у стосунках
-
18:17Гороскоп на 25 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:15Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото)
-
12:17День ангела у грудні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 листопада
-
07:45Новий Nissan Note розкрили до прем'єри: як виглядає топове авто
- 23 листопада
-
20:20Чи має значення розмір пеніса: відповідь ескортниці (18+)
-
17:19Простий тест: виберіть тварину і дізнайтесь про свою сильну сторону
-
14:12Найжахливіший день у житті водія: епічні фото, від яких сумно і смішно
-
12:16Місячний календар стрижок на грудень 2020: дні, коли стригти волосся
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у тринадцятому випуску (відео)
-
07:20Погода 23 листопада: у яких областях пройдуть дощі з мокрим снігом
- 22 листопада
-
21:51Дівчина тижня: розкута екзотична модель Жизель Олівейра, яка підкорює серця гарячими фото
-
18:50На відео показали лайфхак, як витягти авто з бруду чи снігу за допомогою підручних засобів
-
15:29Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:50Нові пісні тижня: плейлист найкращої музики листопада
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада
-
08:16Погода в Україні 22 листопада: прогноз на неділю
- 21 листопада
-
21:57Надто сексуально: гарячі фото Тіни Кароль розбурхали користувачів мережі
-
20:21Як вчити англійську мову так, щоб ніколи її не вивчити: 10 порад
-
18:24Рейтинг найнадійніших автомобільних брендів: лідер несподівано змінився