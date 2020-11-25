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У США чоловік купив пиво і залишив 3 тисячі доларів чайових

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У США чоловік купив пиво і залишив 3 тисячі доларів чайових - фото 1

Один з відвідувачів ресторану в Клівленді (штат Огайо) дізнався про вимушене закриття закладу в зв'язку з пандемією і підтримав його щедрими чайовими. Про це розповів у Facebook власник ресторану Брендан Рінг.

За словами офіціанта, чоловік замовив тільки пиво за сім доларів, а після того, як він пішов, то працівник закладу виявив на столі ще 3000 доларів.

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Співробітники наздогнали відвідувача, але той сказав, що не помилився і що він хотів би знову прийти, коли заклад знову відкриється.

Брендан Рінг вирішив не розголошувати ім'я клієнта, але підкреслив, що весь персонал ресторану дуже вдячний йому за цей неймовірно добрий і величний жест.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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