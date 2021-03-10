В Ірландії священник випадково увімкнув реп під час служби

В ірландському місті Бьортонпорт під час церковної служби, яка транслювалася онлайн, священник випадково включив реп. Парафіяни пожартували, що тепер цей трек – їхній вступний гімн.

На ролику чути, як отець Пет говорить "в ім'я Отця і Сина", а потім починає голосно грати музика. Це був трек Young Prophet ("Молодий пророк") репера Black the Ripper. Через кілька секунд священнослужитель вимкнув композицію, посміявся і пожартував: "Black the Ripper, трохи репу з ранку вас розбудить Сподіваюся, це не викличе ні у кого проблем з тиском".

І ще: Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій

У мережі на ситуацію відреагували також з гумором, опублікувавши зображення альбому Black the Ripper з підписом "Будь ласка, встаньте для нашого вступного гімну".

Читайте також: Фітнес-браслет видав зрадника: ведуча поділилась своєю історією