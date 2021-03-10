Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

В Ірландії священник випадково увімкнув реп під час служби

  • 2
В Ірландії священник випадково увімкнув реп під час служби - фото 1

В ірландському місті Бьортонпорт під час церковної служби, яка транслювалася онлайн, священник випадково включив реп. Парафіяни пожартували, що тепер цей трек – їхній вступний гімн.

На ролику чути, як отець Пет говорить "в ім'я Отця і Сина", а потім починає голосно грати музика. Це був трек Young Prophet ("Молодий пророк") репера Black the Ripper. Через кілька секунд священнослужитель вимкнув композицію, посміявся і пожартував: "Black the Ripper, трохи репу з ранку вас розбудить Сподіваюся, це не викличе ні у кого проблем з тиском".

І ще: Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій

У мережі на ситуацію відреагували також з гумором, опублікувавши зображення альбому Black the Ripper з підписом "Будь ласка, встаньте для нашого вступного гімну".

Читайте також: Фітнес-браслет видав зрадника: ведуча поділилась своєю історією

Джерело: irishtimes
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 270
Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту
  • 07 березня, 18:42
  • 885
Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів
  • 05 березня, 14:16
  • 244
Загрузка...
Новини