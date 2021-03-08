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Фітнес-браслет видав зрадника: ведуча поділилась своєю історією
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Телеведуча розповіла, як романтична ідея носити однакові фітнес-браслети викрила зрадника. Адже маленький гаджет допомагає відстежувати не лише кількість пройдених кроків та якість сну.
Британська ведуча Надя Ессекс, яка веде телешоу про побачення Celebs Go Dating, нещодавно зняла ролик у TikTok, що став дуже популярним. За короткий час відео з історією білявки зібрало понад 377 тисяч переглядів. А все тому, що дівчина розкрила лайфхак, як завдяки розумному годиннику викрити зрадника.
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Надя розповіла, що зі своїм колишнім хлопцем носила фітнес-браслети FitBit, які пара вирішила синхронізувати. Це дозволяло бачити стан здоров'я партнера та відстежувати якість сну і витрату калорій. Одного вечора бойфренд дівчини пішов на вечірку, що не передбачало біди. Але вранці, коли Надя готувала сніданок, то помітила дещо не надто приємне.
"Я отримала повідомлення на мій FitBit, який синхронізовано з браслетом хлопця, що у період між 2 та 3 ночі він спалив понад 500 калорій. Я розповіла йому про це сповіщення перед тим, як запхнути сніданок туди, де не світить сонце", – поділилась білявка.
Не важко здогадатись, як саме колишньому хлопцю вдалось спалити стільки калорій за короткий час ще й посеред ночі, тому у таких випадках технології на боці правди. А коментатори вже взяли до уваги простенький лайфхак, який дозволяє перевіряти на вірність.
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