Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій

Коли все пішло не за планом

Коли здається, що весь світ проти вас, то є різні способи покращити самопочуття. Для когось це відро морозиво чи перегляд кумедних відео з тваринками, але найкращий варіант – побачити, що у когось справи пішли ще гірше. І ця добірка саме про епічні моменти у житті інших.

Якою б ви хорошою людиною не були, але навряд чи зможете втримати усмішку, коли бачите чиєсь падіння. Така ж ситуація і з провальними митями, які трапляються з іншими. Користувачі мережі регулярно діляться епічними кадрами зі своїх жахливих днів, тож ця добірка присвячена саме їм.

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Хоч уникнути непередбачуваних моментів не може ніхто, але завжди можна посміятись над ними. Не одразу, звісно ж, однак гумор допомагає впоратись з таким стресом.

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