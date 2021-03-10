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Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій
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Коли здається, що весь світ проти вас, то є різні способи покращити самопочуття. Для когось це відро морозиво чи перегляд кумедних відео з тваринками, але найкращий варіант – побачити, що у когось справи пішли ще гірше. І ця добірка саме про епічні моменти у житті інших.
Якою б ви хорошою людиною не були, але навряд чи зможете втримати усмішку, коли бачите чиєсь падіння. Така ж ситуація і з провальними митями, які трапляються з іншими. Користувачі мережі регулярно діляться епічними кадрами зі своїх жахливих днів, тож ця добірка присвячена саме їм.
І ще: Як розчісувати волосся: дівчата весь час це робили неправильно (відео)
Хоч уникнути непередбачуваних моментів не може ніхто, але завжди можна посміятись над ними. Не одразу, звісно ж, однак гумор допомагає впоратись з таким стресом.
Розсипав 50 тисяч крихітних скляних намистин, тож сортую їх вручну
Щойно втратили товару на тисячі доларів, ймовірно, буде звільнення
Ми вже на місці?
Екзамен сьогодні чи завтра? Вчора
Мій бос не зрозумів, що на столі лежав конверт з готівкою, аж поки не використав шредер
Хтось випадково увімкнув протипожежну систему в ангарі
Пішов у похід, встановив новий рекорд за укусами
Моя 12-річна дитина має алергію майже на все
Добрий ранок виглядає не так
Ви коли-небудь псували бургери настільки, що навіть гриль дивувався?
Встановив новий монітор, однак крісло мене підвело, я вдарився об стіл, монітор впав і зламався
Якщо коротко, то я побачив таргана
2020 в одній картинці
Фарбувала волосся і не помітила, що рукавиця порвалась на одному пальці
Екстрене прання
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