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Коронавірус 8 березня

Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій

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Коли все пішло не за планом - фото 1
Коли все пішло не за планом

Коли здається, що весь світ проти вас, то є різні способи покращити самопочуття. Для когось це відро морозиво чи перегляд кумедних відео з тваринками, але найкращий варіант – побачити, що у когось справи пішли ще гірше. І ця добірка саме про епічні моменти у житті інших.

Якою б ви хорошою людиною не були, але навряд чи зможете втримати усмішку, коли бачите чиєсь падіння. Така ж ситуація і з провальними митями, які трапляються з іншими. Користувачі мережі регулярно діляться епічними кадрами зі своїх жахливих днів, тож ця добірка присвячена саме їм.

І ще: Як розчісувати волосся: дівчата весь час це робили неправильно (відео)

Хоч уникнути непередбачуваних моментів не може ніхто, але завжди можна посміятись над ними. Не одразу, звісно ж, однак гумор допомагає впоратись з таким стресом.

Розсипав 50 тисяч крихітних скляних намистин, тож сортую їх вручну

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Myosonami

Щойно втратили товару на тисячі доларів, ймовірно, буде звільнення

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Taclysis

Ми вже на місці?

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Екзамен сьогодні чи завтра? Вчора

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KidFlashj11

Мій бос не зрозумів, що на столі лежав конверт з готівкою, аж поки не використав шредер

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Flying-Tilt

Хтось випадково увімкнув протипожежну систему в ангарі

Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій - фото 450991

Пішов у похід, встановив новий рекорд за укусами

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Donalds_neckfat

Моя 12-річна дитина має алергію майже на все

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airlee77

Добрий ранок виглядає не так

Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій - фото 450995

Ви коли-небудь псували бургери настільки, що навіть гриль дивувався?

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Bloodycrabs

Встановив новий монітор, однак крісло мене підвело, я вдарився об стіл, монітор впав і зламався

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Shanghai_Pete

Якщо коротко, то я побачив таргана

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x313

2020 в одній картинці

PHON3-BOi - фото 451000
PHON3-BOi

Фарбувала волосся і не помітила, що рукавиця порвалась на одному пальці

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fibbybritches

Екстрене прання

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product-of-my-time

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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