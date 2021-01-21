В Ірландії Starbucks виплатить клієнтці 12 тисяч євро через малюнок на стаканчику

Кав'ярня Starbucks у Дубліні змушена виплатити компенсацію у розмірі 12 тисяч євро клієнтці тайського походження. І все через малюнок на стаканчику з напоєм. Розповідаємо, що стало причиною обурення відвідувачки закладу, а також чималої суми штрафу.

Інцидент з Сучаваді Фоулі стався 12 січня. У цей день дівчина замовила у кафе чай матте-латте. Фоулі назвала співробітникам скорочену форму свого імені, щоб вони могли написати його на стаканчику з напоєм.

Це цікаво: У Сеулі випустили інструкцію для вагітних жінок: вона вас точно приголомшить

Однак замість імені на чашку нанесли малюнок смайлика з розкосими очима, розповіла дівчина. На її думку, зображення було "настільки ж образливим і позбавленим уяви", як сатиричні картинки з XIX століття.

Фоулі переконана, що вчинок працівників кав'ярень не був доброзичливим. Клієнтка зазначає, що посувається приниженою та зазнала расового насильства.

"Очевидно, це було відсилання до раси", – каже дівчина.



Клієнтка вважає, що зазнала расового насильства

Співробітниця Starbucks, винна у події, заявила, що намалювала смайлик на стаканчику, "оскільки вважала, що клієнтка була гламурною". За її словами, вона не хотіла ображати Фоулі та шкодує про те, що трапилося.

Дівчина-бармен родом з Бразилії пропрацювала у кав'ярні близько місяця до інциденту. Колеги, як вона зазначає, "вчили її бути милою". Після звинувачення Фоулі вона більше не малює на стаканчиках, щоб уникнути непорозумінь з відвідувачами.

Читайте також: "Просто схудніть": британський ведучий розкритикував обкладинку Cosmo з моделлю plus-size