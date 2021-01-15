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У Сеулі випустили інструкцію для вагітних жінок: вона вас точно приголомшить
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Інформаційний центр з питань вагітності та пологів при уряді Сеула опублікував інструкції для майбутніх мам. Вони викликали хвилю негативних коментарів через сексистські стереотипи про призначення жінок.
Рекомендації наче зійшли з плакатів 1950-х, коли батько – глава сімейства і годувальник, а завдання матері – догоджати чоловікові та піклуватися про нього.
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Ось що було зазначено у розкритикований інструкції для вагітних жінок:
- 1. Підготуйте продукти швидкого приготування, такі як карі, паста з чорної квасолі та суп, щоб чоловік, далекий від готування, міг легко їх використовувати.
- 2. Підготуйте спідню білизну, шкарпетки, сорочки, хустинки в шухляду для чоловіка та дітей, які вони зможуть носити протягом 3-7 днів, поки ви перебуваєте в лікарні.
- 3. Купіть пов'язку для волосся, щоб ви не виглядали розпатланими, тому що якийсь час ви не зможете мити голову.
- 4. Розвісьте [у будинку] одяг меншого розміру, той, який ви носили до весілля. Коли відчуєте, що хочете більше їсти або пропустити тренування, подивіться на одяг – буде мотивація.
- 5. Позбутися зайвої ваги можна виконуючи домашні справи, такі як миття посуду і прибирання.
Корейці обурилися такими порадами й уже підписують петицію, щоб автори публікації публічно вибачилися.
Після громадської критики частину суперечливих пунктів видалили, але інші залишилися. Голова Корейської асоціації акушерів і гінекологів Кім Чже Ян заявив, що ці інструкції явно складав хтось, хто ніколи не народжував. Він також заявив, що дійсно корисними рекомендаціями були б більш практичні поради, наприклад з питань грудного вигодовування.
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