Британський університет вирізав фрагмент з древньогрецької поеми: чому так сталося

Редингський університет у Великій Британії вирізав фрагмент із давньогрецької сатиричної поеми "Типи жінок" Семоніда Аморзького. У ньому згадувалося домашнє насильство. А зробили це для того, щоб не шокувати й не ображати студентів.

Поему проходять на першому курсі класичного факультету. Про це розповідає видання Ancient Origins.

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У ній йдеться про те, що Зевс зробив чоловіків і жінок різними, і що він спеціально створив десять типів жінок, взявши за основу особливості стихій та різних тварин. З усіх типів одна лише жінка-бджола може стати доброю дружиною.

Спочатку керівництво університету просто попереджало студентів, що ця поема – "приклад крайнього женоненависництва". Потім воно вирішило викреслити фрагменти, "пов'язані з неприкритим насильством стосовно жінок".

За такий крок університет уже зазнав критики. Джеремі Блек, професор історії Ексетерського університету, сказав, що "наївно і не має місця в академічному середовищі" редагувати грецький текст, щоб не образити студентів. Він також зазначив, що через це жертвами цензури можуть стати й інші твори старовини.

Проте в Університеті Редінга заявляють, що про цензуру не йдеться. Просто конкретна частина поеми "здається надмірно неприємною і потенційно провокує".

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