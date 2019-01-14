В Ірландії через шторм зник унікальний пляж: фотофакт

В Ірландії сильний шторм знищив унікальний пляж. Пісок, який вкриває каміння, змило в море.

Вперше цей пляж був знищений ще 33 роки тому, але у 2017 році сильним припливом на прибережне каміння винесло тонни піску, у результаті чого у села Дуах (Dooagh) з’явилася 300-метрова пляжна зона.

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Однак нещодавно сильний шторм знову позбавив селян чудового пляжу. У мережі опублікували знімки наслідків стихії:

Унікальний пляж Ірландії

Унікальний пляж Ірландії

Унікальний пляж Ірландії

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