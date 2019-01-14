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В Ірландії через шторм зник унікальний пляж: фотофакт

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В Ірландії зник пляж - фото 1
В Ірландії зник пляж / thesun

В Ірландії сильний шторм знищив унікальний пляж. Пісок, який вкриває каміння, змило в море.

Вперше цей пляж був знищений ще 33 роки тому, але у 2017 році сильним припливом на прибережне каміння винесло тонни піску, у результаті чого у села Дуах (Dooagh) з’явилася 300-метрова пляжна зона.

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Однак нещодавно сильний шторм знову позбавив селян чудового пляжу. У мережі опублікували знімки наслідків стихії:

Унікальний пляж Ірландії - фото 301076
Унікальний пляж Ірландії
Унікальний пляж Ірландії - фото 301078
Унікальний пляж Ірландії
Унікальний пляж Ірландії - фото 301079
Унікальний пляж Ірландії

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Джерело: thesun
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