На дні Ніла виявили старовинний корабель

Можна з упевненістю сказати, що Геродот мав рацію / Divernet

У п'ятому столітті до нашої ери грецький історик Геродот відвідав Єгипет і написав про незвичайні річкові човни на Нілі. Століттями вчені сперечалися, чи існували такі човни насправді.

У Історії Геродота є 23 рядки присвячені опису конструкції так званого Бариса. Зокрема, історик повідомляє, що будівельники "вирізали дошки довжиною в два лікті і мали їх як цеглини". Поверх клали поперечні балки, а пази законопачували папірусом.

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І тільки тепер, коли минуло 2500 років, можна з упевненістю сказати, що Геродот мав рацію. На дні Нілу, в районі стародавнього і нині затопленого порту Тоніс-Геракліон, виявлений кістяк судна, повністю відповідного опису Геродота. 70% корпусу корабля довжиною до 28 метрів добре збереглися в мулистих відкладеннях Нілу.

Всього в бухті Абу-Кір було виявлено понад 70 суден VIII-II століть до нашої ери. Один з них корабель під умовним номером 17 нагадав історикам Барис. Після детального вивчення фрагментів і послівного аналізу тексту Геродота вчені прийшли до висновку, що знахідка повністю відповідає описаному в Історії судну.

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