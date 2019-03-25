Науковці розповіли про найбільшого тиранозавра в світі

Палеонтологи канадського Університету Альберти виявили найбільшого в світі динозавра виду Tyrannosaurus rex. Тварина мешкала на території Канади приблизно 66 мільйонів років тому.

Скелет цього динозавра був вперше виявлений у 1991 році, але палеонтологи оголосили про це тільки зараз, тому що треба було багато років, щоб піщаник, в якому містилися кістки, був вилучений.

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Це було схоже на цементну кірку навколо скелета, – сказали учасники реставрації.

Tyrannosaurus rex Скотті

Скелет отримав ім'я Скотті в честь святкової пляшки шотландського віскі, яку відкрили після завершення робіт. Скотті також є найбільшим скелетом динозавра, якого коли-небудь знаходили в Канаді.

Палеонтологи стверджують, що м'ясоїдний динозавр, скелет якого має довжину 13 метрів, важив майже 9 тонн, коли бродив в доісторичному Саскачевані приблизно 66 мільйонів років тому. Він був приблизно на 400 кілограмів важче, ніж його найважчі аналоги.

Хоча Скотті, як вважають, було близько 30 років, коли він помер, вчені сказали, що у нього була "надзвичайно довге і важке життя". На кістках тварини були виявлені численні сліди "бойових ран". Серед його травм – зламані ребра, заражена щелепа, пошкоджений зуб і слід укусу на хвості.

Tyrannosaurus rex був одним з найбільших наземних хижаків всього часу. Попередній рекордсмен, скелет FMNH PR2081 на прізвисько "Сью", в довжину досягає 12,3 метра і має висоту на рівні стегна в 4 метри.

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