Apple суттєво ускладнила ремонт iPhone 12: що змінилося цього разу?

Експерти iFixit вже оцінили ремонтопридатність нових iPhone 12 і 12 Pro, але вже після розбирання вони виявили ще щось цікаве. З'ясувалося, що Apple продовжує впроваджувати у свої смартфони різні технічні обмеження, змушуючи таким чином користувачів звертатися лише в сертифіковані сервісні центри.

Під час вивчення "нутрощів" нових смартфонів Apple фахівці iFixit виявили, що камера iPhone 12 після заміни вимагає авторизації програмного забезпечення. У попередніх моделях такого обмеження не було, і в разі поломки камеру можна було легко замінити навіть в домашніх умовах, володіючи необхідним обладнанням.

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Повідомляється, що в разі заміни камери iPhone 12 в несертифікованих сервісному центрі вона буде нормально запускатися, але ось при використанні можуть виникати різні помилки. Під час експерименту співробітники iFixit зіткнулися з тим, що не змогли перемкнутися на надширококутний модуль, а деякі режими зйомки стали просто недоступними.

Фахівці відзначили, що для нормальної заміни камери в iPhone 12 серії необхідно ввійти в систему програмного забезпечення. Для цього необхідний спеціальний додаток Apple під назвою System Configuration, доступ до якого є тільки у сертифікованих сервісних центрів.

Вказується, що при зверненні користувачів у сервісні центри саме камера і дисплей – одні з найпоширеніших деталей, що вимагають ремонту або заміни.

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